ExpoGan 2026 ya tiene fecha; se realizará del 22 de octubre al 1 de noviembre

La tradicional ExpoGan Chihuahua 2026 ya tiene fecha oficial y se llevará a cabo del 22 de octubre al 1 de noviembre, consolidándose una vez más como uno de los eventos más importantes para el sector ganadero y las familias chihuahuenses.

A través de sus redes sociales, los organizadores anunciaron el regreso de la denominada “Auténtica Fiesta Ganadera”, un espacio que reúne las tradiciones del campo, la actividad pecuaria, la convivencia familiar y diversas actividades de entretenimiento.

Bajo el lema de celebrar el orgullo, la tradición y el reencuentro de las familias, la ExpoGan se prepara para recibir a miles de visitantes durante sus once días de actividades, en los que se espera la participación de productores ganaderos, expositores, comerciantes y artistas.

La fiesta ganadera se ha convertido en una de las celebraciones más representativas de Chihuahua, al destacar la importancia de la ganadería en la economía y la identidad del estado, además de ofrecer espectáculos, exposiciones y espacios de convivencia para personas de todas las edades.

Los organizadores adelantaron que en las próximas semanas se dará a conocer el programa completo de actividades, así como la cartelera artística y los eventos especiales que formarán parte de la edición 2026.

Con ello, Chihuahua se alista para vivir nuevamente una de sus celebraciones más emblemáticas, que año con año reúne a miles de asistentes de distintos municipios y entidades del país.