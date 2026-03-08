Checo regresó a la Fórmula Uno en los últimos puestos del Gran Premio de Australia

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo su primera carrera oficial en su regreso a la Fórmula Uno tras haber salido de Red Bull el año pasado.

El piloto mexicano terminó el Gran Premio de Australia en la posición 16 con su nueva escudería Cadillac, después de que su monoplaza mostró problemas todo el fin de semana.

Fue un fin de semana complicado para Cadillac a tal grado que su coequipero, Valtteri Bottas, abandonó la carrera de Australia en la vuelta 18 a causa de una falla mecánica.

Los pilotos de Mercedes hicieron el 1-2 luego de que George Russell ganó la primera carrera de la temporada de la Fórmula Uno escoltado por su coequipero Kimi Antonelli en Australia.

Con información de López-Dóriga Digital