Castores construyen cuatro presas y provocan inundaciones en Rhode Island

Una colonia de castores construyó cuatro presas en Cumberland, Rhode Island, Estados Unidos, provocando la acumulación de grandes cantidades de agua y generando preocupación entre propietarios de terrenos y organizaciones dedicadas a la conservación ambiental.

De acuerdo con información publicada por The Valley Breeze, una de las estructuras alcanza aproximadamente 75 yardas de longitud, lo que ha ocasionado que el agua se extienda a lo largo de casi un cuarto de milla.

Las construcciones se encuentran en los alrededores de varias reservas naturales administradas por Cumberland Land Trust, cerca de Nate Whipple Highway, donde el incremento del nivel del agua representa un desafío para el manejo de las inundaciones y la protección de los terrenos.

La preocupación también se centra en el posible deterioro de la presa de mayor tamaño, ya que una eventual ruptura podría modificar las condiciones del flujo de agua en la zona. Mientras tanto, las construcciones de estos animales han generado un escenario inusual en el que la actividad de la fauna silvestre y la conservación de los ecosistemas se enfrentan a los riesgos de inundación en propiedades cercanas.

Información de Agencias