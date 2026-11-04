Participa SSPE en las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fue sede de las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2026, realizadas en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), como parte de las actividades impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer la ética y la legalidad en el servicio público.

Durante su participación, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, destacó que la integridad y la prevención de la corrupción son principios fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones policiales.

“El ejercicio de la autoridad debe estar limitado por la ley. La legalidad no delimita la autoridad, le da legitimidad”, expresó.

El funcionario señaló que la confianza de la ciudadanía se construye diariamente mediante el desempeño de los servidores públicos y la atención que brindan a cada llamado de la población.

Asimismo, con estas Jornadas se estarán certificando a 70 mandos policiales y oficiales de la SSPE como policías anticorrupción, con el objetivo de fortalecer las prácticas institucionales y promover el cumplimiento de los principios que rigen la función policial.

“Una mejor policía comienza con mejores prácticas y una institución más fuerte se construye cuando uno de sus integrantes hace lo correcto incluso cuando no lo están mirando”, puntualizó Aguirre.

Las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2026 se desarrollan en Chihuahua del 14 de octubre al 9 de diciembre, con cerca de 100 actividades, entre conferencias, talleres y capacitaciones, orientadas a promover una cultura de integridad, transparencia y prevención de la corrupción en las instituciones públicas.