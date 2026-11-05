Deja Yeraldine Bonilla la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa; agradece a Rocha Moya

Yeraldine Bonilla presentó su renuncia a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa.

Por medio de un comunicado, la funcionaria manifestó su agradecimiento a gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por haberle dado la oportunidad de encabezar la Secretaría General de Gobierno.

“ Sinaloa es un estado maravilloso. Haber sido la primera gobernadora ha sido para mí el más alto honor en mi vida. Entregué todo mi esfuerzo y energía en esos meses en los que me permitieron servirle a las y los sinaloenses”, manifestó.

La salida de Bonilla Valverde ocurre tras los cambios registrados recientemente en el gobierno de Sinaloa.

Yeraldine Bonilla se convirtió en la primer mujer en ocupar la gubernatura de Sinaloa tras la licencia solicitada por Rocha Moya.

Tras varios meses, Graciela Domínguez Nava quedó al frente de Ejecutivo estatal.

Con información de López-Dóriga Digital