Renuncia Claudia Arlett Espino a la Dirección Jurídica de la SSPE

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó la renuncia irrevocable de Claudia Arlett Espino al cargo de directora General Jurídica de la dependencia, separación que se hizo efectiva a partir del pasado lunes 2 de noviembre.

A través de un comunicado de prensa, la institución informó que la funcionaria decidió dejar el cargo por así convenir a sus intereses, además de atender los señalamientos mediáticos que se registraron en días recientes.

La dependencia precisó que la renuncia fue presentada con carácter de irrevocable, por lo que Espino dejó formalmente sus funciones al frente del área jurídica.

Asimismo, la SSPE adelantó que próximamente dará a conocer el nombre de la persona que ocupará la vacante y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia.