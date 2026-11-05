Mario García se perfila como nuevo dirigente del PAN Municipal

Chihuahua, Chih. — Tras la sorpresiva renuncia de César Komaba Quezada a la presidencia del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Acción Nacional —formalizada este miércoles 4 de noviembre—, Mario Eduardo García Jiménez, actual director de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal, se perfila como el próximo dirigente del blanquiazul en la capital del estado.

La salida de Komaba, quien se mantendrá enfocado en sus responsabilidades como subsecretario de Movilidad de la SSPE, obligó a la cúpula panista a convocar de manera urgente a una sesión extraordinaria. Dicho encuentro se llevará a cabo este jueves en las instalaciones del comité, donde se prevé oficializar el nombramiento de García Jiménez como propuesta única para encabezar el partido de cara a los retos electorales en puerta.

Ante este reacomodo en el tablero político local, se anticipa también un movimiento en la administración municipal: René Rascón, colaborador de la dependencia desde la gestión del alcalde Marco Bonilla, asumiría las riendas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, un enroque que se encuentra pendiente de ratificación oficial en las próximas horas.