Asesinan a tiros a Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca

El funcionario municipal de Cuernavaca, en Morelos, Gabriel Rivas Ríos, fue asesinado a tiros este miércoles, según informaron las autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario del Ayuntamiento de Cuernavaca fue atacado por hombres armados cuando viajaba a bordo de un automóvil en la localidad de Acapantzingo, en una aparente agresión directa.

Rivas Ríos recibió varios impactos de bala y murió en el lugar, mientras que los agresores huyeron en una motocicleta, según reportes de medios locales que citan fuentes de seguridad.

La Fiscalía del estado de Morelos confirmó el crimen e informó que agentes trabajan en el lugar de los hechos para recabar indicios y determinar responsabilidades.

Además, la institución se comprometió a “agotar todas las líneas de investigación para dar con los responsables en estos hechos delictivos”, según apuntó en un comunicado.

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó la muerte del funcionario, a quien describió como su “amigo y compañero de movimiento”, al tiempo que se comprometió a esclarecer el caso.

“He instruido a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una estrecha coordinación para esclarecer los hechos”, indicó González Saravia en un mensaje en Facebook.

La gobernadora sostuvo además que “en Morelos no hay cabida para la impunidad” y prometió “justicia”.

Rivas Ríos era regidor de Cuernavaca por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cargo que asumió en enero de 2025, con el que presidía las comisiones municipales de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal y Atención a Personas con Discapacidad.

Previamente, había sido activista social. En 2012, denunció amenazas tras oponerse públicamente al aumento de tarifas del transporte público en Morelos, por lo cual Amnistía Internacional emitió una acción urgente.

Más recientemente, en agosto y septiembre pasados, el funcionario cuestionó públicamente el aumento de bares clandestinos en Cuernavaca y denunció presuntas omisiones de las autoridades municipales para frenar su operación, según medios locales.

Las autoridades no han informado del móvil del crimen ni han establecido una relación con estos antecedentes.

El asesinato ocurre meses después del homicidio del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, en julio pasado, en medio de operativos federales contra la extorsión y presuntos vínculos de autoridades locales con el crimen organizado en Morelos.

En ese contexto, el ataque contra un regidor en Cuernavaca vuelve a colocar al estado en el foco de la violencia contra funcionarios.

En México, la organización civil Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios gubernamentales o aspirantes judiciales durante 2025.

Con información de López Dóriga