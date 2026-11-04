Muestran su talento más de 800 estudiantes en las XXXIV Convivencias Deportivas Región Chihuahua

– _La competencia reunió a atletas de más de 50 preparatorias públicas y particulares_

Con la finalidad de fomentar la cultura física y fortalecer la educación integral de la juventud chihuahuense, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) llevó a cabo las XXXIV Convivencias Deportivas de la Región Chihuahua.

La organización del encuentro estuvo a cargo de las supervisiones escolares de las zonas 61, 76, 78 y 79, en estrecha coordinación con el Departamento de Preparatorias Públicas y Particulares Incorporadas al Estado.

La ceremonia inaugural tuvo como sede el gimnasio del Instituto Tecnológico de Chihuahua II, que marcó el inicio de una intensa jornada atlética que se desarrolló en un ambiente de sana competencia.

En este certamen participaron más de 800 alumnos deportistas y 50 entrenadores, quienes representaron a una comunidad estudiantil de cerca de 8 mil jóvenes, pertenecientes a más de 50 preparatorias públicas y particulares del subsistema estatal.

La contienda albergó a delegaciones de Ojinaga, Aldama, Camargo, Delicias y Chihuahua capital.

La disciplina de ajedrez tuvo sede en la Sala de Usos Múltiples del Colegio Belmont; el futbol, basquetbol, volibol y tocho bandera se desarrollaron en el Polideportivo Luis H. Álvarez y el atletismo en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva (discóbolo).

Además de promover hábitos saludables y la formación integral de los estudiantes del nivel Medio Superior, a través de las XXXIV Convivencias Deportivas se selecciona a las delegaciones que obtuvieron el primer lugar en cada disciplina.

Los y las ganadoras representarán a la Región Chihuahua en la etapa estatal de la competencia, la cual se llevará a cabo este mismo mes en la capital del estado.