Impulsa SDR capacitación especializada para el campo con más de 300 cursos en 2026

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ha impartido 328 cursos y talleres especializados en lo que va de 2026, como una estrategia dirigida a fortalecer los conocimientos, habilidades y herramientas de quienes trabajan en el sector agropecuario de Chihuahua.

Estas actividades forman parte de una programación anual de 350 capacitaciones, con una asistencia promedio de 15 personas por evento, con cobertura en los 67 municipios, a fin de acercar conocimientos actualizados y soluciones prácticas a diversas regiones productivas.

La oferta se divide en tres modalidades. Los eventos especializados abordan temas como el uso y manejo adecuado de agroquímicos, fumigación con drones agrícolas, sensores de humedad del suelo, manejo integrado de plagas y suplementación de ganado bovino en agostadero.

Los talleres teórico-prácticos permiten a las y los participantes desarrollar nuevas habilidades en actividades como elaboración de lácteos, embutidos, aceites esenciales, diagnóstico de gestación en animales, productos de belleza con leche de cabra y huertos de traspatio.

Los eventos asociados reúnen conocimientos sobre protocolos sanitarios, estrategias para enfrentar la sequía, trazabilidad del ganado, oportunidades comerciales, manejo postcosecha e identificación de plagas, entre otros asuntos de interés para el sector.

Estas acciones están encaminadas a que las y los productores cuenten con herramientas que puedan aplicar directamente en sus unidades, mejorar sus procesos y fortalecer la competitividad del campo chihuahuense.

Para el desarrollo de este programa, la SDR trabaja en coordinación con instituciones y organismos como la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Fundación Produce, las cuales suman experiencia técnica y capacidades para ampliar el alcance de las capacitaciones.