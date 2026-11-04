Destaca Santiago de la Peña el diálogo y la apertura institucional rumbo al 2027

Chihuahua, Chih. — El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, compartió a través de sus redes sociales un mensaje enfocado en la importancia de la concertación política y el entendimiento institucional como ejes rectores de la administración pública, de cara a los retos político-electorales rumbo al 2027.

Acompañando la publicación con una fotografía en la que aparece junto a destacados servidores públicos de la entidad, el titular de la política interna subrayó que el trabajo coordinado permite construir acuerdos sólidos en beneficio de la ciudadanía y mantener la cohesión institucional.

«Cuando nos escuchamos y dialogamos con apertura, encontramos un espacio común en donde cabemos todos», expresó el funcionario en su mensaje.

En la gráfica compartida por el secretario figuran también Alan Falomir, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS); el diputado local Alfredo Chávez; y Alejandra Enríquez, secretaria de Cultura del Estado de Chihuahua, evidenciando la cercanía y el trabajo transversal entre las distintas áreas del Gobierno del Estado y el Poder Legislativo frente a la renovación política que se avecina en la entidad.