Confirma Daniela Álvarez salida de César Komaba del Comité Municipal del PAN; suena Mario García para el relevo

Chihuahua, Chih. — La lideresa del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez, confirmó la renuncia de César Komaba Quezada a la presidencia del Comité Municipal del blanquiazul en la capital del estado. La dirigente partidista explicó que la salida se derivó de un acuerdo interno, bajo la premisa de que la dirigencia local requiere de un perfil con dedicación de tiempo completo de cara a los próximos procesos electorales.

El relevo en la cúpula panista municipal se suscita luego de que este miércoles Komaba Quezada, quien también se desempeña como subsecretario de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), formalizara su separación del cargo que asumió hace poco más de un año para el periodo 2025-2028 —en sustitución de Sarahí Franklin Andeola y acompañado por Viridiana Denisse Gutiérrez Trejo en la secretaría general—.

Ante este escenario, la dirigencia estatal emitió una convocatoria de carácter urgente para celebrar una sesión extraordinaria este jueves 5 de noviembre en punto de las 18:00 horas, la cual tendrá sede en las instalaciones del comité ubicadas sobre la avenida Melchor Ocampo.

Tras confirmarse la vacante, en los círculos políticos locales ha comenzado a sonar con fuerza el nombre de Mario García,actual director de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal, como el perfil apuntalado para asumir las riendas del partido en la capital rumbo a la renovación electoral.