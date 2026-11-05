Hallan a joven sin vida con heridas de bala en la colonia San Felipe

Un hombre de alrededor de 25 años fue encontrado ejecutado en el cruce de las calles Diego de Vilchis y Pascual Orozco, en la colonia San Felipe, luego de que inicialmente se reportara a los números de emergencia como una persona atropellada.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal encontraron al joven tendido boca abajo sobre la vía pública y, al revisar la escena, confirmaron que presentaba impactos de arma de fuego.

Los agentes realizaron una inspección en el perímetro, sin localizar casquillos percutidos, por lo que procedieron a establecer un amplio acordonamiento para preservar el área.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de la escena para iniciar las investigaciones, así como de las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.