Casa Blanca vuelve a excluir a CNN de cobertura de Trump pese a fallo judicial

Por segunda vez en una semana, la Casa Blanca retiró este jueves a CNN de la asignación como principal representante del grupo de cadenas de televisión que cubre las actividades del presidente Donald Trump, informó The Guardian. La decisión se produjo este miércoles por la noche, un día antes de que el mandatario viajara a Texas y Oklahoma.

La cadena ya había sido excluida el pasado sábado de la cobertura a bordo del Air Force One, pese a que un juez federal había fallado dos días antes contra la prohibición impuesta por la Casa Blanca a CNN y otros dos medios.

El domingo anterior, sin embargo, la administración incluyó nuevamente a la cadena en la lista de corresponsales para las actividades del jueves, con Real America’s Voice como medio secundario.

La Casa Blanca retiró después a CNN y dejó a Real America’s Voice como único integrante del grupo para compartir la cobertura del viaje. Las otras cuatro cadenas que forman parte del grupo no sustituyeron a CNN, por lo que no hubo imágenes de prensa compartidas, aunque cada una pudo cubrir por separado las actividades presidenciales.

La decisión ocurre mientras CNN, MS Now y Politico buscan ante los tribunales mantener vigente el fallo que anuló la prohibición de acceso impuesta por la Casa Blanca. Los abogados de los tres medios solicitaron una extensión de 14 días y está pendiente una audiencia sobre una medida cautelar que mantendría bloqueada la prohibición mientras avanza la demanda presentada contra la administración.

Un funcionario de la Casa Blanca defendió la política y calificó a las cadenas de “actuadas y deshonestas”. CNN no hizo comentarios sobre su exclusión. Theodore J. Boutrous, abogado de los medios, acusó a la administración de aplicar de manera “impredecible e inconsistente” la medida y sostuvo que la exclusión afecta la cobertura compartida y al público.