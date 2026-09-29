Impulsa Gilberto Loya capacitación de policías en prevención de delitos cibernéticos

Participan 25 elementos de distintas áreas de la Policía del Estado en curso de 40 horas realizado mediante recursos del FASP 2026

Un total de 25 elementos adscritos a diversas áreas de la Policía del Estado participan en el Curso de Prevención de Delitos Cibernéticos, realizado en el marco del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el ejercicio 2026.

La capacitación contempla un total de 40 horas y tiene como objetivo fortalecer los conocimientos del personal policial en materia de prevención de riesgos y delitos relacionados con el entorno digital, mediante herramientas orientadas a la atención preventiva y la participación de la comunidad, como parte de las acciones de fortalecimiento de las capacidades de prevención que impulsa el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez.

Durante el curso se abordan temas relacionados con el marco jurídico y conceptual de la prevención de delitos cibernéticos, así como la aplicación de estrategias de policía de proximidad digital, participación ciudadana e investigación preventiva.

Asimismo, el programa contempla el diagnóstico situacional de riesgos digitales y modelos de prevención cibernética comunitaria, con la finalidad de proporcionar al personal herramientas que permitan identificar factores de riesgo y desarrollar acciones preventivas en los entornos digitales.

El curso es impartido por el maestro Cristóbal Arturo Chavira Almanza, quien actualmente se desempeña como director de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal.

El secretario Gilberto Loya Chávez ha señalado la importancia de mantener una capacitación constante del personal de seguridad pública ante la evolución de las modalidades delictivas y los nuevos escenarios en los que pueden presentarse conductas que afectan a la ciudadanía.

A través de esta formación, los elementos participantes fortalecen sus conocimientos para desarrollar estrategias de prevención cibernética con un enfoque cercano a la comunidad, promoviendo también la participación ciudadana y una mayor identificación de los riesgos digitales.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso con la profesionalización permanente de la Policía del Estado y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para prevenir delitos en los distintos entornos donde interactúa la población.