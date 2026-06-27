Capacita el Instituto Municipal de las Mujeres a personal de la Sindicatura en prevención de la violencia

El personal de la Sindicatura de Chihuahua recibió una capacitación impartida por el Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua, como parte del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Igualdad de Género (UIG) de la propia dependencia.

Estos trabajos se llevan a cabo con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en la prevención, detección y atención de la violencia en sus distintas modalidades.

Durante la jornada de formación se abordaron los diferentes tipos y modalidades de violencia, así como herramientas prácticas para su identificación oportuna, atención adecuada y canalización responsable de los casos, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

La Síndica de Chihuahua, Olivia Franco, destacó la importancia de este tipo de capacitaciones para el fortalecimiento institucional y la mejora en la atención ciudadana.

“Estas acciones forman parte de nuestro compromiso permanente con la profesionalización del personal y con la construcción de espacios de trabajo más sensibles, preparados y con perspectiva de género. La prevención de la violencia es una tarea que nos involucra a todas y todos”, señaló.

Asimismo, reiteró que la Sindicatura continuará impulsando programas de formación continua que permitan reforzar la atención integral a la ciudadanía, especialmente en temas relacionados con la violencia en sus diversas formas.