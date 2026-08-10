Angélica Vale revela que ella fue quien decidió terminar su matrimonio con Otto Padrón 

A nueve meses de que Otto Padrón solicitara el divorcio, Angélica Vale explicó que la decisión de terminar su matrimonio se había tomado casi un año antes.

A nueve meses de que comenzara formalmente el proceso de su divorcio, Angélica Vale habló sobre la situación legal que mantiene con Otto Padrón y dejó claro que, aunque todavía no puede compartir detalles del procedimiento, la decisión de poner fin a su matrimonio ocurrió mucho antes de que se presentara la demanda ante una corte de Los Ángeles.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F08%2F10%2Fangelica-vale-revela-que-ella-fue-quien-decidio-terminar-su-matrimonio-con-otto-padron&type=manual&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019fd9bc-03b8-711f-aebc-42b7142fdaac

Angélica Vale revela que ella decidió terminar su matrimonio

Durante un encuentro con medios de comunicación en México, Angélica Vale explicó que el trámite continúa en manos de sus abogados y que, por ahora, debe mantener ciertos aspectos en privado. Sin embargo, sí aclaró que aunque Otto Padrón fue quien presentó la solicitud formal de divorcio, la decisión de terminar la relación ya estaba tomada.

Angélica Vale, Otto Padrón. (Getty Images)

“Ah, sí, es que él fue el que lo puso (la demanda de divorcio). Pero la decisión se había tomado ya hace casi un año”, explicó la actriz.

Ante la pregunta de si ella había sido quien primero decidió terminar la relación y posteriormente el papá de sus hijos se encargó de presentar la demanda, Vale fue contundente: “Él, sí, él movió eso”.

La actriz también explicó que llegar a esa decisión implicó un proceso en el que intentó hacer todo lo posible para salvar su relación. Para Angélica, reconocer que el matrimonio ya no funcionaba fue lo que finalmente le permitió avanzar.

https://www.youtube.com/embed/AaC6qIGJXkw?si=56jSM6erSj8avE5R

“Cuando ya las cosas no funcionan y en este caso fui yo la que dije: ‘Hasta aquí, ya no se puede’, cuando ya hiciste absolutamente todo por tratar de salvar algo y te das cuenta que no y tomas la decisión correcta, creo que esa es la diferencia”, señaló.

Aunque el divorcio todavía no se ha formalizado, Angélica aseguró que el proceso continúa en manos de sus abogados y prefirió no revelar detalles debido a las restricciones legales: “Sí, todavía. Sí, todavía que no puedo hablar. Ay, muchachos, qué horrible no poder hablar de nada”, comentó ante los cuestionamientos de la prensa.

Angélica Vale explica por qué lloró al hablar por primera vez de su separación

Angelica Vale también recordó el momento en que habló por primera vez sobre la separación y terminó llorando frente a las cámaras de su programa La Vale Show. Lejos de atribuir esas lágrimas únicamente a la tristeza, explicó que reflejaron el alivio de poder hablar finalmente de una situación que había mantenido en privado y que llevaba tiempo guardando.

Angélica Vale y Otto Padrón (Getty Images)

“Es que no fue dolor, fue ya por fin lo dije. O sea, sí (liberación). Creo que todas esas lágrimas fueron más de: ‘Ay, por fin ya lo estoy diciendo’. Ay, sí, fueron más de alivio que de dolor. Fue un gran regalo de cumpleaños. La verdad. Esa es la verdad, muchachos”, confesó.

Aunque el divorcio todavía no está firmado, la conductora considera que la parte más complicada para sus hijos ya quedó atrás. Angélica explicó que ella y Otto Padrón llevan aproximadamente un año y medio separados y que ambos han procurado mantener una relación cordial por el bienestar de sus dos hijos.

La actriz también destacó que, aunque su relación como pareja terminó, ella y Otto seguirán siendo papás de Daniel Nicolás y Angélica Massiel: “Es que llevamos año y medio separados. O sea, ya es un chorro, ya mis hijos la parte difícil, la parte fuerte ya la pasaron. Ya todo lo que es que si el trámite, que si la firma, que si todo eso pues ya queda entre Otto y yo”, explicó.

Sobre su relación actual con Otto Padrón, Angélica Vale aseguró que existe cordialidad y que ambos tienen claro que continuarán formando parte de la vida de sus hijos:“La relación está bien también con Otto porque pues quieras o no vamos a ser socios toda la vida porque tenemos estos dos chamacotes”, agregó.

Angélica Vale, Otto Padrón y sus hijos (Getty Images)

La actriz también reconoció que superar el final de su matrimonio requirió apoyo profesional. Cuando le preguntaron cómo había vivido el proceso emocional, respondió: “Pues bien. Sí, este, después de dos terapeutas y un coach”.

La actriz también explicó que al principio no tenía problema en hacer pública la separación. Sin embargo, decidió respetar la petición de Otto de mantener el tema en privado: “De mi parte no. Ustedes saben que yo hubiera compartido todo desde un principio. Lo que pasa es que Otto me pidió que no lo dijéramos”, contó.

Angélica Vale y Otto Padrón se casaron el 12 de febrero de 2011 y estuvieron juntos durante 14 años. La pareja tuvo dos hijos: Daniel Nicolás, de 14 años, y Angélica Massiel, de 12. El proceso de divorcio se hizo público el 10 de noviembre de 2025, después de que trascendiera que Otto había presentado la solicitud ante la Corte Superior de Los Ángeles el 4 de noviembre. De acuerdo con los documentos del caso, la separación habría ocurrido el 1 de abril de 2025, varios meses antes de que la noticia llegara a los medios.