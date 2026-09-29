Buscará Coparmex diálogo con Cruz Pérez tras nombramiento de Coordinador de la 4T

El presidente de la Confederación Patronal de República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que ante la definición del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con el coordinador de la Defensa de la Transformación de la Soberanía Nacional por Cruz Perez Cuellar, señaló que es necesario tener una comunicación con el aspirante a la gubernatura.

“El ejercicio estuvo interesante, largo, pero ya que tienen al a persona que va a estar coordinando tendremos que hablar por que queremos que vean que es lo que queremos nosotros los empresarios para Chihuahua para los próximos años y las áreas de oportunidad por corregir”, comentó.

Asegura que Chihuahua va bien y se espera hacer más para y tener un buen lugar a nivel nacional, en este sentido informó que se han dado acercamientos con el aspirante a la gubernatura y esperan sea abierto para conocer los señalamientos del empresariado.