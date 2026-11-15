¿Bueno para nada? Jude Bellingham confiesa que no sabe cocinar ni manejar; así es su vida más allá del futbol

El futbolista del Real Madrid reconoció en una reciente entrevista con que, pese a ser una estrella del deporte y ahora supermodelo, depende de familiares y amigos para resolver tareas cotidianas.

Jude Bellingham puede resolver un partido de futbol ante la presión de miles de espectadores en un estadio y ahora estar en boca de todos tras debutar como modelo (¡supermodelo!) de ropa interior, pero hay dos cosas en la vida diaria que todavía se le complican: cocinar y manejar.

El mediocampista del Real Madrid habló de sus habilidades fuera de la cancha (o carencia de ellas) en una entrevista con la edición británica de Vogue, en la que reconoció que su desarrollo como deportista no avanzó al parejo que su aprendizaje de algunas tareas básicas de la vida diaria.

Jude Bellingham no sabe cocinar ni manejar

“No sé cocinar, no sé manejar… Soy bueno en lo que hago, pero ¿todo lo demás? No tanto”, explicó el futbolista inglés de 23 años durante la conversación con la revista, en la que aparece como protagonista de su portada de diciembre de 2026.

Jude habló del tema con humor y admitió que depende de sus amigos y familiares para resolver cuestiones domésticas. Su agenda profesional, marcada por entrenamientos, partidos y viajes internacionales, desde que era aún más joven dejó poco espacio para que el seleccionado inglés pudiera desarrollar habilidades que son parte del paso a la edad adulta.

Aunque no podemos olvidar que su bestie, el noruego Erling Haaland, no sólo cocina, sino que da consejos de nutrición a sus fans.

Jude Bellingham acepta que su talento para el futbol no se refleja en su vida cotidiana

En la entrevista con British Vogue, Jude Bellingham dejo ver la diferencia que existe entre su experiencia dentro del futbol y su desenvolvimiento en la vida personal.

“Me siento maduro en un contexto futbolístico porque he jugado cerca de 400 partidos, pero en el contexto de la vida no me siento tan maduro ahora, para ser sincero”, comentó.

Jude Bellingham confiesa que no sabe cocinar ni manejar (Shaun Botterill/Getty Images)

El inglés explicó que su vida profesional ocupa prácticamente todo su tiempo y que, entre los entrenamientos, los compromisos con su equipo, los viajes y los periodos de recuperación física, las actividades extracancha suelen quedar en segundo plano.

“Trabajo duro todos los días y durante todo el día, y luego, cuando llego a casa, probablemente he descuidado aprender algunas de las cosas más básicas”, reconoció.

Por esta razón, el futbolista también dijo que cuenta con ayuda para cocinar, limpiar y atender otras necesidades domésticas. Su mamá, Denise, sus amigos y las personas que trabajan en su entorno forman parte de esa red de apoyo.

Para Bellingham, aprender esas habilidades tendrá que esperar. “Pero habrá un momento y un lugar para eso, estoy seguro”, aseguró.

Jude Bellingham no ha pasado su prueba de manejo y no tiene licencia

La falta de experiencia al volante tiene una explicación que el jugador del Real Madrid también detalló. En un video para la sección In the Bag, de Vogue, Jude mostró algunos objetos personales que siempre lleva consigo y explicó que todavía no cuenta con una licencia de manejo definitiva.

Jude Bellingham confiesa que no sabe cocinar ni manejar

El futbolista obtuvo un permiso provisional cuando tenía alrededor de 17 años, con la intención de completar las prácticas y aprobar el examen en los meses siguientes. Sin embargo, su fichaje por el Borussia Dortmund, en Alemania, cambió sus planes.

“Lo intenté en Alemania, pero no podía leer las señales de tráfico”, explicó. Su posterior traslado a Madrid tampoco resolvió el asunto. Bellingham contó que tomó una clase práctica de manejo en España, pero la experiencia no salió bien. Así que, por el momento, tendrá que seguir en el asiento del copiloto o en el de atrás, como los niños.

Jude Bellingham confiesa que no sabe cocinar ni manejar

De Birmingham al Real Madrid: una carrera que comenzó a los 16 años

La meteórica carrera de Jude Bellingham como futbolista nos permite entender por qué la vida adulta de este joven de 23 años se vio “afectada” por el futbol.

Nacido el 29 de junio de 2003 en Stourbridge, Inglaterra, comenzó su formación como futbolista en las categorías juveniles del Birmingham City. A los 16 años debutó con el primer equipo y se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido oficial con el club.

En 2020, Borussia Dortmund lo fichó por cerca de 25 millones de libras (más de 612 millones de pesos mexicanos), una cantidad récord para un futbolista de 17 años.

Jude Bellingham confiesa que no sabe cocinar ni manejar

Tres temporadas después, el Real Madrid concretó su fichaje por una operación que rozó los 115 millones de libras. En junio de 2023, Bellingham llegó al futbol español y asumió el número 5, el mismo que utilizó Zinedine Zidane durante su etapa como jugador del equipo.

En su primera temporada, el inglés contribuyó a los títulos de LaLiga y la Champions League. Su desempeño también lo colocó entre los protagonistas del futbol internacional y lo convirtió en una de las figuras más reconocibles de su generación.

Durante el Mundial de Futbol 2026, su fama creció exponencialmente como seleccionado inglés y, en días recientes, tras el lanzamiento de su campaña global como modelo de Calvin Klein, su nombre y su (envidiable) físico han ocupado espacios publicitarios y titulares en todos los rincones del mundo.