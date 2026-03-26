Brindarán apoyo psicoterapéutico a padres y madres de NNA víctimas de violencia sexual

• Se unen FICOSEC y Mujer con valor, A.C., en proyecto que trabajará de la mano con GuardiaNNA.

• Buscan incrementar las competencias parentales que les permitan enfrentar la situación derivada de delitos sexuales.



Con la finalidad de que padres, madres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual logren fortalecer sus competencias de crianza y enfrentar las situaciones adversas luego de un episodio traumático producto de alguno de delitos de índole sexual, fue que FICOSEC de la mano con Mujer con valor, A.C., impulsaron el proyecto Te acompaño en la ciudad de Chihuahua.



A partir de marzo y hasta febrero de 2027, la implementación recibirá a adultos que, canalizados por instancias gubernamentales como la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia y la Fiscalía de Distrito Zona Centro, requieran de atención psicoterapéutica, buscando que la sintomatología de depresión y ansiedad disminuyan.



Asimismo, Te acompaño se construyó pensando en la necesidad de las y los cuidadores por crear mejores condiciones en el entorno social y familiar de niñas, niños y adolescentes, a partir de su estabilidad emocional y mental con base en el incremento de competencias parentales. Cabe señalar que este proyecto complementará la atención que ya se realiza para niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales en Chihuahua y su región, a través de GuardiaNNA.



Al mismo tiempo, la implementación incentivará la denuncia ante las autoridades correspondientes, generando visibilidad de la problemática y abriendo las puertas para un mayor acceso a la justicia tanto para las víctimas como para sus familias.

El financiamiento del proyecto correrá a cargo de FICOSEC quien invertirá 1 millón 348 mil 542.30 pesos para este año y que, sumado a Mujer con valor, A.C., con 131 mil 070.70 pesos, darán un total de 1 millón 479 mil 613.00 pesos.



La información de este arranque de proyecto fue proporcionada por Laura García, representante legal y María Eugenia Antillón Sisniega, directora de la organización Mujer con Valor, Cristina Silva Salgado coordinadora del proyecto, así como Arturo Luján Olivas, director de Fundación FICOSEC, A.C.