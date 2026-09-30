Bono, líder de U2, compara al ministro de Seguridad de Israel con el nazi Himmler

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, acusó a Bono, líder del grupo musical U2, de ser un “defensor del terrorismo” después de que este comparara la retórica del político israelí con la del nazi Heinrich Himmler.

“No hay límites para la hipocresía de los defensores del terrorismo en el mundo”, escribió Ben Gvir en la red social X. “Bono no comparó a los asesinos de Hamás con Himmler, sólo a aquellos que defienden a los judíos de la siguiente masacre”.

El ministro israelí, antiárabe y colono residente en un asentamiento ilegal en Cisjordania, hace alusión a una comparación que Bono hizo en una entrevista con la revista Rolling Stone.

La revista cita de forma indirecta a Bono para asegurar que está “horrorizado” con las palabras de Ben Gvir, recogiendo que el cantante compara su retórica con la de Himmler, quien fuera ministro del Interior de la Alemania nazi.

“Mucha gente que ha expandido mi mente, cambiado mi conciencia, me ha hecho reír, roto mi corazón con sus canciones, levantado el ánimo, son judíos. Y este tipo está eclipsando su religión, es simplemente indignante”, afirma Bono en conversación con Rolling Stone.

En su texto en X, Ben Gvir continúa: “Tengo palabras para él (Bono): los judíos están hartos de pedir perdón por su derecho a vivir. Podemos prescindir de vuestra compasión por los judíos fallecidos; preferimos seguir vivos y hacer frente a vuestras críticas”

Las palabras de Bono en la revista se producen durante una conversación sobre la canción “The Tears of Things”, en la que el grupo reflexiona sobre la historia judía desde la empatía y la deriva violenta contra la población palestina.

“Si de verdad te preocupan los residentes de Gaza, ayúdales a irse a Irlanda”, continúa Ben Gvir en X, “tendrán un futuro estupendo en Irlanda”.

Al término de su publicación en redes sociales, el ministro ultranacionalista asegura pretender convertirse en titular de Defensa tras las próximas elecciones, combatir el terrorismo “sin piedad” y promover la emigración de Gaza.