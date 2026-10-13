Acompaña Gobierno Municipal a inauguración de centro de acopio de PET en Chihuahua

Además se inauguró el Salón Vive PetStar Chihuahua

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal acompañó a la empresa PetStar y Arca Continental a la inauguración del centro de acopio de PET en la ciudad la cual tuvo una inversión de 26 millones de pesos por parte de las empresas mencionadas.

Dicho centro de acopio, tiene como objetivo el reducir el desperdicio de plásticos tipo PET de grado alimenticio, el cual, una vez recopilado y compactado en el espacio en mención se traslada a la planta tratadora de este material en Toluca.

Aunado a lo anterior, se inauguró el Salón Vive PetStar Chihuahua mismo que tiene como objetivo el mostrar el proceso que se realiza para el reciclado del PET, desde como compactar las botellas hasta su culminación en el retorno al mercado.

Por su parte, José Luis de Lamadrid director de Servicios Públicos Municipales, en representación del alcalde René Chavira, destacó la importancia de este tipo de iniciativas que buscan el evitar que los residuos como el PET terminen en espacios públicos, arroyos o en el propio relleno sanitario.

En el evento se contó con la presencia de Carlos Mendieta, director de PAC PetStar, David Reyna Cantú, director región norte de Arca Continental, Ulises Fernández, secretario de Desarrollo Económico, así como Gabriel Valdéz secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno del Estado.