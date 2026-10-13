Exige Yesenia Reyes al Gobierno Federal atender la crisis del IMSS y garantizar medicamentos e insumos

Ante la problemática que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la diputada local Yesenia Reyes Calzadías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a atender de manera inmediata las deficiencias que afectan la prestación de los servicios médicos y las condiciones laborales del personal de salud.

La legisladora señaló que el desabasto de medicamentos, la falta de insumos médicos, las deficiencias en equipamiento e infraestructura y la sobrecarga laboral representan una problemática que afecta tanto a las y los pacientes como a quienes diariamente trabajan para salvaguardar la salud de las familias mexicanas.

Yesenia Reyes destacó que el personal médico, de enfermería y demás trabajadores del sector salud no son responsables de estas deficiencias, sino que también enfrentan sus consecuencias. Por ello, expresó su respaldo a sus demandas y subrayó la importancia de garantizar condiciones laborales dignas, salarios adecuados, respeto a sus derechos y los recursos necesarios para desempeñar su labor.

Finalmente, la diputada hizo un llamado al Gobierno Federal para asumir su responsabilidad y garantizar el derecho a la protección de la salud, mediante el abasto oportuno de medicamentos, la disponibilidad de insumos indispensables y el fortalecimiento de los servicios médicos.

Reiteró que la salud de las y los mexicanos debe ser una prioridad, así como el respeto y reconocimiento a quienes dedican su vida a cuidar de los demás.