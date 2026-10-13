Obtiene FGR sentencia de 7 años de prisión contra dos personas detenidas con un arma y metanfetamina ​

Con los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la celebración de un procedimiento abreviado, Jaqueline “N” y Francisco “N” fueron sentenciados por un juez a siete años seis meses de prisión y al pago de una multa de 167 Unidades de Medida de Actualización (UMAS).

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado demostró ante la autoridad judicial que Jaqueline “N” y Francisco “N” fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juarez, Chihuahua, donde les aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, 12 cartuchos útiles y un envoltorio de plástico que contenía 43 gramos nueve miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

Jaqueline “N”, y Francisco “N”, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien realizó las diligencias correspondientes y posteriormente los presentó ante el juez de Control, para obtener la sentencia referida, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en su variante de venta.

La FGR invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, al teléfono 656 6398616 o correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.m