Entrega Desarrollo Humano kits de apoyo infantil en 12 municipios

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) entregó 289 kits de apoyo infantil en 12 municipios del estado, para impulsar el desarrollo intelectual, físico y motriz, de niñas y niños de cero a tres años de edad.

Los apoyos, en los que se incluyó material didáctico e insumos maternales, fueron distribuidos en Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Delicias, Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, Satevó y Saucillo.

El titular de la SDHyBC, Jesús Carrillo, informó que esto representó una inversión superior a los 447 mil pesos y reconoció el trabajo entre las dependencias estatales y los ayuntamientos, para acercar estos apoyos a quienes más lo necesitan.

Dijo que serán los propios gobiernos municipales los encargados de distribuir los kits entre la población beneficiaria.

El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, dijo que la dependencia que representa mantiene un trabajo permanente, para proporcionar apoyos integrales a las familias en situación de vulnerabilidad.

Al evento asistieron los alcaldes de Saucillo, Rodolfo Gardea; de Camargo, Jorge Aldana; de Buenaventura, Rogelio Pacheco; de Rosales, José Dolores Andujo, y la alcaldesa de Satevó, Norma Muñoz, así como representantes de los demás municipios beneficiados.