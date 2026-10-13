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Obtiene SSPE 2o lugar nacional en las mejores policías cibernéticas del país

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) obtuvo el segundo lugar en el 3er Foro Nacional de Ciberseguridad AMCS2026, en la categoría de Policías Cibernéticas y Unidades de Prevención de Ciberdelitos.

El evento se realizó en la Ciudad de México, donde personal de la SSPE se dio cita para presentar resultados y participar en paneles técnicos enfocados en la respuesta a incidentes y prevención digital.

En el marco de la clausura del evento, la SSPE fue anunciada como la ganadora del 2o lugar por las buenas prácticas, capacidad operativa, despliegue técnico y resultados frente a las amenazas del entorno digital.

Dicho resultado posiciona a la Policía Cibernética como una de las mejores de todo el país.

La SSPE, a través del secretario Luis Aguirre, reconoció los esfuerzos de su personal en materia de seguridad digital, refrendando el compromiso institucional con la profesionalización, innovación tecnológica y fortalecimiento de las capacidades digitales, para brindar un servicio integral de seguridad pública.

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