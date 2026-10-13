Loya va a desempeñar su encomienda de manera muy responsable; ha dado resultados en seguridad, afirma Memo Ramírez

Ante el nombramiento de Gilberto Loya como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Chihuahua, Guillermo Ramírez, señaló que Loya Chávez va a desempeñar su encomienda de manera responsable, pues ha dado resultados en seguridad.

“Gilberto Loya es una persona que conoce muy bien el estado, que conoce el tema de seguridad ampliamente, que tiene mucha experiencia en este tema. Y yo creo que esta nueva encomienda que tiene el señor Gilberto Loya, pues la va a desempeñar de una manera muy responsable”, dijo Ramírez Gutiérrez.

Asimismo, el legislador priista agregó que “Loya es una persona que ha dado resultados muy responsables y que creo que va a traer mucho beneficio para la seguridad del estado”.

“La seguridad es un tema muy complejo, que requiere de mucha atención y que requiere sobre todo de la coordinación de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil. Yo creo que la seguridad nos involucra a todos, pero en ese sentido creo que Gilberto tiene la experiencia para poder enfrentar los grandes retos que tiene Chihuahua”, finalizó el diputado Ramírez.