Se sigue trabajando en acuerdo para Fiscalía autónoma; lo vamos a tener, augura Alfredo Chávez

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, informó que sigue trabajando para lograr el acuerdo parlamentario que permita otorgar autonomía a la Fiscalía General del Estado, y auguró que “lo vamos a tener”.

“Se sigue trabajando el acuerdo, los vamos a tener, así se los puedo decir, porque yo hago un llamado a los diputados y diputadas, lo hemos trabajado, lo hemos platicado, de que el momento es ahora, el momento de tener una Fiscalía sólida, una Fiscalía que le dé viabilidad a la gente que va a pedir justicia. Y sobre todo, una Fiscalía que sea el punto de arranque para que Chihuahua no se vuelva Sinaloa”, aseveró Chávez Madrid.

El coordinador panista explicó que “hay grandes pláticas ahorita de análisis de lo que vamos a aprobar. Ya está aprobado el dictamen y, bueno, no estamos a contrarreloj. Por más que quieran decir que esto es electoral, pues que digan misa. Nosotros vamos a seguir en los tiempos del Congreso, tenemos hasta diciembre para lograrlo, y yo en lo personal, ya lo estoy haciendo como ciudadano, sí como diputado, pero queremos dejar un legado en esta Legislatura que hable de la responsabilidad que tuvimos en los temas de seguridad”.

Asimismo, Alfredo Chávez enfatizó que “los diputados de todas las bancadas, incluido Morena, me atrevo a decir, sabemos separar de lo político, y espero yo que hoy en tiempos electorales separemos lo que es electoral y separemos lo que es seguridad y justicia. No se puede imponer una agenda político-electoral a las grandes necesidades del estado, que es tener una Fiscalía autónoma, porque sí lo hemos marcado Morena, el PAN, MC, el PRI, el PT, el Verde, en nuestras diversas agendas legislativas”.