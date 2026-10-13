Cuenta Gobierno Municipal con monitoreo y vigilancia para atender situaciones de riesgo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua realiza monitoreos en presas, cuerpos de agua y zonas de riesgo ante la presencia de lluvias, además de recorridos de vigilancia con volantas integradas por distintas instancias municipales, para proteger a las familias y atender oportunamente situaciones de peligro.

En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Municipio destaca el trabajo coordinado de Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y las áreas que participan en estas acciones de prevención y atención ante emergencias.

Las volantas recorren distintos sectores de la ciudad para identificar condiciones de riesgo, brindar apoyo a la población y canalizar la atención correspondiente. Estas labores complementan el monitoreo de presas y cuerpos de agua durante las lluvias.

La participación ciudadana es fundamental para reducir riesgos. Por ello, se exhorta a seguir los avisos oficiales, evitar cruzar calles inundadas, arroyos o corrientes de agua y mantenerse alejados de presas y cauces durante las precipitaciones.

El Gobierno Municipal invita a las y los chihuahuenses a sumarse a la prevención y recuerda que, ante una emergencia, pueden solicitar ayuda al 9-1-1. Prevenir riesgos también es cuidar a nuestras familias.