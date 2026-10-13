Mantiene CEPC alerta preventiva por lluvias y vientos fuertes en el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que permanece vigente la alerta preventiva, ante el pronóstico de lluvias y vientos fuertes para diversas regiones del estado, debido al paso del frente frío número 2, en interacción con distintos fenómenos meteorológicos.

Para este martes se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, con acumulaciones de entre 25.1 y 50 milímetros (mm), en Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral y Santa Bárbara.

Serán de dispersas a moderadas en Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Rosario, Valle de Zaragoza, El Tule, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Habrá precipitaciones de aisladas a dispersas en Guachochi, San Francisco de Borja, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales y Meoqui, y aisladas en Guadalupe, Ahumada, Buenaventura, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Batopilas, Morelos, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos y Santa Isabel.

Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Para el miércoles 14 de octubre se prevén lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, de entre 25.1 y 50 mm, en Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, Camargo y Manuel Benavides.

Serán de dispersas a moderadas en Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, Julimes, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, San Francisco de Conchos, La Cruz, Coyame y Ojinaga.

También podrían registrarse lluvias aisladas a dispersas en Guachochi, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui y Delicias, y aisladas en Guadalupe, Morelos, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc y Riva Palacio.

La CEPC exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar arroyos, ríos, vados y calles inundadas, conducir con precaución ante la posible reducción de la visibilidad y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También recomienda alejarse de árboles, postes y estructuras inestables en caso de viento intenso, atender las indicaciones de las autoridades para prevenir incidentes.