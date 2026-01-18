Beneficia NutriChihuahua a adultos mayores en el asilo “El Bocado del Pobre”

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), entregó alimentos calientes en beneficio de 77 adultos mayores del asilo “El Bocado del Pobre”, como parte del programa NutriChihuahua.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, informó que esta acción se realizó en Chihuahua capital con el objetivo de brindar apoyo a los sectores más vulnerables durante la temporada invernal.

Para ello, la unidad móvil de los comedores comunitarios acudió hasta el centro para distribuir los platillos listos para su consumo y además, convivir con los residentes del lugar.

Estrategias como esta permiten garantizar el acceso a alimentos de calidad a quienes más lo necesitan.