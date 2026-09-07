Bebé de un año y cuatro meses murió durante balacera en Sinaloa

Juan Alejandro tenía apenas un año y cuatro meses. La noche de este sábado quedó en medio de un ataque armado registrado en la colonia Prados del Sur, al sur de Culiacán. Las heridas que sufrió terminaron por arrebatarle la vida.

Eran alrededor de las 20:30 horas cuando se escucharon los disparos sobre la calle Mar de Coral, entre Islas Mascareñas e Islas Salomón. En ese punto se encontraban reunidas varias personas.

Además del bebé, murió un hombre identificado como Manuel. Jonathan, quien había resultado herido, falleció posteriormente en el hospital, con lo que suman tres víctimas mortales del ataque. Otra persona resultó lesionada.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial que permita conocer cómo comenzó el ataque o contra quién iba dirigido.

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos y elementos de seguridad se movilizaron hacia Prados del Sur para atender a los heridos y acordonar la zona.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes y comenzó la recopilación de indicios para reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades.

“No puede convertirse en una noticia más”

El nombre y la edad de Juan Alejandro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Las publicaciones estuvieron acompañadas por imágenes de luto, mensajes para su familia y reclamos contra la violencia que nuevamente alcanzó a un niño en Culiacán.

“Sinaloa entero abraza en pensamiento a esta familia golpeada por el luto y exige que sobre el responsable caiga todo el peso de la ley”, se lee en uno de los mensajes.

En otra publicación, una persona expresó el dolor que le provocó saber que un bebé había fallecido de esta manera.

“Lo de hoy en Prados del Sur no puede convertirse en una noticia más para Culiacán”, señala otro texto.

Más de 170 menores asesinados durante la crisis de violencia

La muerte de Juan Alejandro se registra a pocos días de cumplirse dos años del inicio de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, desatada el 9 de septiembre de 2024.

De acuerdo con la iniciativa ciudadana Mexicanos Primero Sinaloa, al menos 173 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio en el estado entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. El balance fue elaborado con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Recuentos periodísticos advierten que el número podría superar actualmente los 200 casos; sin embargo, no existe todavía un balance oficial consolidado que abarque hasta septiembre de 2026.

El ataque en Prados del Sur forma parte del repunte de homicidios registrado durante el inicio del mes. Entre el 1 y el 5 de septiembre fueron contabilizados 26 asesinatos en Sinaloa: tres el primer día, cinco el día 2, nueve el 3, otros cinco el 4 de septiembre y finalmente cuatro el 5 de septiembre.

Con información de Milenio