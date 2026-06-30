Banco de México aclara que compra de valores no implica financiar al gobierno

El Banco de México aclaró que su nueva herramienta de compra de valores gubernamentales en el mercado secundario no implica financiamiento al gobierno federal ni representa un programa de expansión cuantitativa.

Al divulgar nueve preguntas frecuentes que ha recibido tras publicar la modificación a la Circular 8/2026, el banco central enfatizó que las compras de Cetes y Bondes F se realizarán exclusivamente con intermediarios financieros y no directamente con el gobierno.

“Al tratarse de la compra de valores de corto plazo o de tasa variable referenciada a la tasa de fondeo, no se prevé un impacto de las operaciones sobre las curvas de rendimientos de instrumentos a tasa fija nominal y real”, aclararon.

Las subastas para las operaciones de compra de Cetes o Bondes F en el mercado secundario se realizarían única y exclusivamente con fines de manejo de liquidez.

Tal como se lee en las preguntas frecuentes, las subastas para compra de valores gubernamentales en el mercado secundario “tendrán como objetivo compensar faltantes temporales de liquidez” y reiteró que “no comprará valores directamente del gobierno”.

“Bajo el mandato que establece el artículo 28 constitucional, en el sentido de que ninguna autoridad podrá ordenar al Banco de México a concederle financiamiento, el artículo 9 de la Ley del Banco de México prohíbe expresamente al instituto central adquirir valores directamente del gobierno federal”, refirieron.

Además precisaron que “las instituciones que pueden participar en estas operaciones incluyen además de bancos, a casas de bolsa, sociedades de inversión y Siefores”.

En dichas operaciones de compra de valores, Banco de México “proveerá de liquidez al mercado de dinero, lo que permitirá que se distribuya de mejor manera entre los participantes del mismo”.

Otros bancos centrales operan de forma similar

La herramienta tampoco es inédita en la región. Tal como explicó el economista jefe de Finamex Casa de Bolsa, Víctor Gómez Ayala, bancos centrales de América Latina como los de Colombia, Brasil, Perú y Chile ya han utilizado mecanismos similares para administrar liquidez, aunque bajo distintos esquemas y momentos de activación.

“Banxico eligió una herramienta que sus pares ya tenían hace décadas, en el momento que resultó necesario”, observó.

Gómez Ayala participó en una conferencia telefónica donde la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y Petróleos Mexicanos (Pemex) explicaron el programa de subastas de valores gubernamentales del tercer trimestre.

En el documento de preguntas frecuentes, Banxico también recordó que anteriormente ya ha realizado operaciones de permuta de valores gubernamentales con fines de manejo de liquidez. Estas operaciones pueden verse como compra en el mercado secundario y una venta simultánea de valores gubernamentales.

La administración de liquidez

En el documento de Preguntas frecuentes sobre la compra de valores en el mercado secundario, explicaron que el Banco de México tiene que administrar los faltantes y sobrantes de liquidez en el sistema financiero para lograr que la tasa interbancaria a un día esté los más cerca posible del objetivo, que es 6.50 por ciento.

Con ello evita que haya presiones que desvíen la tasa del nivel deseado.

Aclaró que son tres las principales operaciones a través de las que administra la liquidez:

1. Operaciones de Mercado Abierto (OMAs) de corto plazo. Mediante subastas, Banxico inyecta o retira liquidez a plazos cortos para mantener alineada la tasa interbancaria con su objetivo.

2. Venta de valores con fines de regulación monetaria. Cuando hay exceso de liquidez de manera más persistente, el banco central vende valores gubernamentales para retirar recursos del sistema.

3. Compra de valores con fines de regulación monetaria. La nueva herramienta opera en sentido contrario al mecanismo anterior: Banxico comprará valores para proveer liquidez cuando detecte faltantes persistentes.

Así, el Banco de México insiste en que no está financiando al gobierno ni relajando su política monetaria; únicamente fortaleció sus herramientas para administrar liquidez cuando el mercado lo requiera.