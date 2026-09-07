Avión de carga de Amazon se estrella tras aterrizaje en aeropuerto de Miami; hay al menos 5 muertos

Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), dejando al menos cinco personas muertas al chocar contra vehículos y estallar en llamas.

La FAA indicó en su perfil de X que el vuelo 7598 de Prime Air salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local y que el avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico.

¿Qué se sabe del incidente?

La aeronave chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade acudieron al lugar del incidente, según informó este departamento en una publicación en Facebook.

“Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos”, explicó.

Cinco personas fallecieron, tres resultaron gravemente heridas y otras dos fueron hospitalizadas con lesiones menos graves.

Mientras, el aeropuerto de Miami informó en X de que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y que todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas, de manera que se han suspendido todos los despegues y aterrizajes.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a la aeronave en medio de la carretera y con una gran columna de humo detrás.

Así se captó el momento | VIDEO

WATCH: Amazon Prime Air, operating as Cargo South Flight 7598, a Boeing 767-300 N1997A freighter operated by 21 Air, has overrun Runway 30 at Miami International Airport (MIA) after arriving from San Juan, Puerto Rico. Initial reports show the aircraft overshot the runway and… pic.twitter.com/rHI29URRRF — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) September 6, 2026

El vuelo había sido operado por 21 Air, una compañía de carga con sede en Carolina del Norte. El Boeing 767, de 32 años de antigüedad, fue construido originalmente para transportar pasajeros y voló para varias aerolíneas durante más de dos décadas antes de ser convertido en avión de carga en 2015, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Del mismo modo, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) apuntó en X que ha enviado un equipo de intervención para investigar el accidente.

Kelly Nantel, vocera de Amazon, señaló a NBC News que la empresa está “colaborando estrechamente con las autoridades locales para entender exactamente lo sucedido”:

“En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas”.

Con información de Milenio