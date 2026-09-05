Bonilla prepara al PAN para ir a las calles y construir plataforma con propuestas ciudadanas

Marco Bonilla adelantó que el Partido Acción Nacional iniciará a finales de septiembre y principios de octubre un recorrido por municipios, comunidades y secciones del estado para recoger las demandas de la ciudadanía y convertirlas en propuestas rumbo a las elecciones estatales y municipales.

El alcalde de Chihuahua explicó que el partido ya trabaja en un calendario para recorrer las diferentes regiones de la entidad, como parte del proceso para elaborar la plataforma política que Acción Nacional habrá de registrar para los próximos comicios.

PAN recorrerá el estado

Bonilla destacó que la intención es llevar el trabajo político directamente a territorio y escuchar a los ciudadanos en cada municipio y comunidad.

“Vamos por Chihuahua, vamos por cada municipio, vamos por cada comunidad, vamos por cada sección”, expresó.

El panista señaló que los recorridos comenzarán entre finales de septiembre y principios de octubre, periodo en el que se buscará levantar las propuestas de los ciudadanos.

Que las propuestas salgan de la gente

El alcalde subrayó que la plataforma electoral no debe construirse únicamente desde las oficinas del partido, sino a partir de las necesidades que planteen los propios chihuahuenses.

Afirmó que el objetivo es que Acción Nacional funcione como el vehículo para convertir esas inquietudes en propuestas políticas concretas.

“Que las propuestas que vengan de Acción Nacional no sean propuestas del partido, sean las propuestas de la gente cristalizadas simplemente a través del PAN”, sostuvo.

Con este ejercicio territorial, el PAN buscará definir los principales temas y demandas que serán incorporados a su plataforma política de cara a las próximas elecciones en Chihuahua.