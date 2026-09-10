Asesinan a joven de un balazo en el rostro dentro de hotel al norte de Chihuahua

Un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado durante la madrugada de este jueves al interior de una habitación del Hotel El Capitán, ubicado en el cruce de las calles Colón y Bustamante, en la colonia Altavista, al norte de la ciudad de Chihuahua.

La víctima, quien vestía una playera negra y pantalón de mezclilla, fue localizada dentro de una de las habitaciones con una herida producida por proyectil de arma de fuego a la altura del rostro. Tras el reporte del ataque, elementos de emergencia y corporaciones policiacas se movilizaron hasta el lugar.

Pese a la intervención de los cuerpos de auxilio, el joven perdió la vida en el interior de la habitación, por lo que la zona fue acordonada y se estableció un amplio perímetro para preservar posibles evidencias relacionadas con el homicidio.

En el sitio, cuatro personas que se encontraban en la habitación contigua a donde ocurrió el ataque fueron detenidas en calidad de presentadas, mientras se determina su posible relación con los hechos.

Personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones, así como del procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrió el ataque y establecer la identidad y responsabilidades de quienes pudieran estar involucrados.