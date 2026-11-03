De la Peña, Brenda Ríos y Fermín aparecen como punteros en encuesta por alcaldía de la capital, según GobernArte

La más reciente encuesta de GobernArte reveló que el PAN permanece en primer lugar en las preferencias electorales, seguido por Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, mientras que los punteros por partido son Santiago de la Peña (PAN), Brenda Ríos (Morena), Fermín Ordóñez (PRI) y Felipe de Jesús González (MC).

La encuesta señala que el PAN lidera las preferencias con el 53.1 por ciento; seguido por Morena, con el 32.3 y el PRI en tercer lugar con el 5.1 por ciento.

En el caso del PAN, De la Peña aparece en primer lugar con el 33.7 por ciento, seguido por Manque Granados con el 20.9.

Por Morena, Brenda Ríos es puntera con el 33.5 por ciento, seguida por Sahir Rentería con el 22.2 y Miguel Riggs con el 10.4 por ciento.

Mientras que por el PRI, el dirigente estatal de Movimiento Territorial está en primer lugar con el 27.8 por ciento, seguido por el diputado José Luis Villalobos con el 26.7 y la regidora Rosy Carmona con el 19.7 por ciento.