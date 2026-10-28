Aseguran 26 puntas tras revisión en el Cereso de Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, realizó una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Estatal No. 3, con el objetivo de detectar objetos prohibidos y fortalecer las condiciones de seguridad y gobernabilidad al interior del centro penitenciario.

La intervención inició a las 06:00 horas de este 28 de octubre y concluyó a las 09:10 horas, con la participación de 236 elementos de las distintas corporaciones. Durante el operativo se revisó a 816 personas privadas de la libertad y se inspeccionaron 254 estancias, por orden del Secretario Luis Aguirre.

Como resultado, las autoridades aseguraron 26 puntas hechizas, dos lanzas de fabricación artesanal y una pipa hechiza.

Asimismo, se retiraron objetos considerados como basura o materiales no permitidos, entre ellos juegos de mesa e imágenes elaborados artesanalmente, mobiliario hechizo y fragmentos de cable. Los objetos recolectados fueron sometidos al procedimiento de destrucción correspondiente.

El operativo contó con la participación de 100 elementos del Sistema Penitenciario, además de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. También estuvo presente personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a fin de supervisar que la intervención se desarrollara conforme a los procedimientos aplicables y con respeto a los derechos humanos.

Al término de la revisión, se realizó un pase de lista extraordinario y un recorrido de seguridad perimetral, sin que se reportaran novedades.

La SSPE mantiene estas acciones de supervisión y control en los centros penitenciarios del estado para retirar objetos que puedan representar un riesgo, preservar el orden interno y fortalecer la seguridad de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario.