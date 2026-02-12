Arroja Retén Ciudadano estiércol en la entrada a Palacio, se retiran y liberan calles

Integrantes de Retén Ciudadano arrojaron estiércol en la entrada de Palacio de Gobierno, por la calle Aldama.

Desde la mañana iniciaron una manifestación con el cierre de calles, colocando un ataúd en la entrada del edificio en señal de un “diálogo muerto”.

El reclamo de esta manifestación fue la deficiencia en el servicio del transporte público y la nula respuesta de las autoridades.

Alrededor de las 2 de la tarde se retiró el ataúd de la calle Aldama y acercaron una pick up de la que bajaron dos costales de estiércol que esparcieron sobre la entrada, retirándose del lugar y liberando las calles.