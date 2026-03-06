Arrestan a Britney Spears

La cantante Britney Spears fue detenida la noche del miércoles en el condado californiano de Ventura bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, reporta la revista Variety.

De acuerdo con el medio, Spears fue esposada alrededor de las 21:30 (hora local) por la Patrulla de Carreteras de California y quedó fichada en la madrugada del jueves, cerca de las 3:00.

El registro del arresto señala que ya fue puesta en libertad y tiene prevista una comparecencia judicial el 4 de mayo.

Tras conocerse la noticia, seguidores de la artista advirtieron que su cuenta de Instagram aparecía desactivada.