Árbitras Katia Itzel García y Sandra Ramírez tienen nueva designación en el Mundial 2026

FIFA reveló las designaciones arbitrales para los juegos 21, 22, 23 y 24 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, en donde confirmó la inclusión de las silbantes mexicanas Katia Itzel García y Sandra Ramírez.

García y Ramírez estarán en el cuerpo de árbitros pata el compromiso que disputarán las selecciones de Inglaterra y Croacia, encuadradas en el Grupo L de la justa mundialista.

El encuentro, considerado uno de los enfrentamientos de mayor perfil en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, se llevará a cabo el miércoles 17 de junio en el Estadio de Dallas, Texas.

La FIFA determinó que la terna en cancha sea encabezada por árbitros de UEFA. El juez principal del partido será el francés Clément Turpin (elegido mejor árbitro del mundo en 2025 y con experiencia en las ediciones mundialistas de 2018 y 2022).

Esta es la designación completa para el Inglaterra vs Suecia:

Árbitro Central: Clément Turpin (Francia).

Árbitro Asistente 1: Nicolas Danos (Francia).

Árbitro Asistente 2: Benjamin Pages (Francia).

Cuarta Árbitra: Katia Itzel García (México).

Asistente de Reserva (RAR): Sandra Ramírez (México).

Este nombramiento representa la segunda aparición de Katia Itzel García y Sandra Ramírez en el mundial 2026. Apenas el domingo 14 de junio, ambas silbantes debutaron en la justa en el partido de la primera jornada del Grupo F entre Países Bajos y Japón, que terminó empatado a dos goles, también en el Estadio de Dalas

Con información de López-Dóriga Digital