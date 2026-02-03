Aprender ecología más allá del aula: estudiante UACH en España

Leonardo Salazar Olmedo, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Ingeniero en Ecología de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (FZyE-UACH), realizó una estancia académica en la Universidad de Jaén, en Andalucía, España, como parte del programa de movilidad estudiantil de la UACH, la cual definió como una experiencia que marcó un antes y un después en su formación profesional.

El alumno cursó las materias de Evaluación de impacto ambiental, Gestión y Control de Recursos y Riesgos Biológicos, y Ordenación del Territorio en la institución universitaria española. Además del crecimiento académico, la experiencia internacional le permitió fortalecer sus habilidades lingüísticas y ampliar su visión cultural, elementos que considera fundamentales para una formación integral en el campo de la ecología y las ciencias ambientales.

Leonardo describe su vivencia como “muy enriquecedora”, al convivir y trabajar con profesores y estudiantes de distintas partes del mundo, entre ellos compañeros de Brasil e Italia, así como con jóvenes que se forman en diversas ramas de la ciencia. “Pude ver todo desde otra perspectiva; académicamente ahora analizo las cosas de una manera diferente, y eso te ayuda mucho a forjarte como profesionista”, compartió.

Con entusiasmo, Leonardo invita a sus compañeros y a la comunidad estudiantil a no dejar pasar la oportunidad de participar en los programas de movilidad, destacando que este tipo de experiencias no solo enriquecen el currículum, sino que dejan huella en lo personal y profesional. “Es una oportunidad que te acompaña toda la vida y que aporta de manera integral a tu formación”, concluyó.