Aparatosa volcadura en la carretera Cuauhtémoc–Chihuahua deja un lesionado de gravedad

La tarde de este sábado se registró una aparatosa volcadura a la altura del kilómetro 25 de la carretera que conduce de Cuauhtémoc a Chihuahua, luego de que el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo, color blanco, perdiera el control del volante.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo salió del camino y se impactó contra un cerro, lo que provocó que fuera proyectado y terminara completamente volcado sobre el carril de extrema derecha. Posteriormente, la unidad se impactó contra un anuncio vial.

En el accidente resultaron lesionadas dos personas, una de ellas de gravedad. Paramédicos y elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los heridos, sin que hasta el momento se haya informado sobre su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del percance, realizando el abanderamiento de la zona y el levantamiento del reporte correspondiente para deslindar responsabilidades.

De manera extraoficial trascendió que el conductor tendría alrededor de 36 años de edad; sin embargo, las autoridades no han confirmado su identidad ni mayores detalles sobre las causas del accidente.