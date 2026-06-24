Anuncian Congreso Internacional de Educación Básica en Chihuahua

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) anunció la realización del Congreso Internacional de Educación Básica, que se llevará a cabo los días 30 de junio y 1 de julio para fortalecer la actualización docente y atender los desafíos actuales de la enseñanza.

El encuentro está dirigido a 47 mil 922 docentes y directivos de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria de los subsistemas estatal y federalizado de todas las regiones de la entidad.

La ceremonia inaugural se realizará el 30 de junio a las 8:30 horas en el Polifórum de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). El acto y la primera conferencia magistral se transmitirán en vivo a través de las redes sociales de la SEyD y SEECH.

La programación contempla 209 actividades entre conferencias, talleres y paneles, centradas en innovación pedagógica, tecnología educativa, inclusión, derechos humanos, evaluación formativa, gestión escolar y educación socioemocional.

Entre las actividades presenciales, se ofrecerán cinco conferencias magistrales a cargo de especialistas como Eduardo Andere Martínez, David Manuel Arzola Franco y Raime Alejandro Bustos Gardea, quienes abordarán aspectos relacionados con la dirección escolar y el aprendizaje en la era de la inteligencia artificial.

También participarán el investigador Federico Mancera-Valencia; la subsecretaria de Educación Básica de la SEP, Angélica Noemí Juárez Pérez; y el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quienes encabezarán una conferencia y un conversatorio sobre la implementación y los desafíos de la Nueva Escuela Mexicana.

Se desarrollarán 10 conferencias virtuales con especialistas de Venezuela, Uruguay, España, El Salvador, Colombia, Perú, Guatemala, Brasil y Costa Rica.

El congreso contará con sedes regionales en Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral, Delicias, Camargo, Nuevo Casas Grandes, Madera, Cuauhtémoc, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Creel y Guachochi, donde se desarrollarán 89 actividades.