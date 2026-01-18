Anuncia Municipio convocatoria de “Mi Beca Chihuahua 2026” en su modalidad de formación

El registro podrá realizarse del 26 al 30 de enero

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 18 de enero de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, invita a estudiantes de escuelas públicas del municipio de Chihuahua de nivel preescolar (segundo y tercer grado), primaria y nivel superior (del segundo al último cuatrimestre o semestre) a participar en el programa Mi Beca Chihuahua Formación 2026, cuyo objetivo es apoyar la permanencia y conclusión de los estudios mediante un apoyo económico.

Consulta la convocatoria completa en https://www.municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias y en las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que cuenten con un promedio mínimo de 75 y máximo de 94, en una escala de 100, correspondiente al ciclo escolar, cuatrimestre o semestre inmediato anterior. En el caso de nivel preescolar, deberá presentarse la boleta del ciclo anterior; para primer grado de primaria, el certificado de conclusión del nivel preescolar.

Las personas solicitantes deberán presentar la siguiente documentación: acta de nacimiento, CURP con código QR, boleta oficial de calificaciones, comprobante de domicilio en el municipio de Chihuahua con una antigüedad no mayor a tres meses y constancia de estudios reciente.

En el caso de menores de edad, el trámite podrá ser realizado por la madre, padre, hermano mayor de edad, abuelo o tutor legal, quienes deberán acreditar el parentesco o la tutela correspondiente.

El registro podrá realizarse de manera digital o presencial. El registro en línea estará disponible del 26 al 30 de enero de 2026 a través de la plataforma https://beneficiarios.mpiochih.gob.mx, donde deberá cargarse la documentación completa y legible en formato PDF. El registro presencial se llevará a cabo de 9:00 a 15:00 horas, y en la zona rural del 26 de enero al 6 de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario establecido para cada comunidad. Una vez concluido el registro, no se aceptarán modificaciones ni documentación adicional.

Se otorgará una beca por familia, salvo en casos debidamente justificados. El padrón de personas beneficiarias será publicado en el periódico de mayor circulación del municipio y en los medios oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al Departamento de Fomento Educativo de la Subdirección de Educación, adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, al teléfono 072, extensiones 6520 y 6566, o acudir a las oficinas ubicadas en calle Segunda número 4, esquina con avenida Juárez, colonia Centro. Asimismo, pueden consultar la página web www.municipiochihuahua.gob.mx.