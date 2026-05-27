Ángeles Especiales y Sky Sport Center de porras fortalecen la inclusión deportiva

Con el objetivo de visibilizar la participación de personas con discapacidad en eventos deportivos convencionales, el Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte impulsó el evento regional de la Organización Nacional de Porristas.

En el evento realizado en las instalaciones del centro deportivo Tricentenario se contó con la participación de dos equipos integrados por personas con discapacidad intelectual, que han puesto el nombre de Chihuahua y México a niveles internacionales y mundiales: Ángeles Especiales de la academia Olympus y Sky Sport Center.

Cada equipo de porras trabaja bajo distintos enfoques de desarrollo, sin embargo, coindicen en que el deporte es un aliado para la independencia y capacidad de desarrollo, enfocados en las habilidades, la seguridad, destreza y salud de cada uno de los atletas con discapacidad que participan.

Brenda Apodaca, entrenadora de Sky Sport Centers destaca la evolución del equipo desde hace cuatro años, integrado en un 50 por ciento por personas con discapacidad y en otro 50 por ciento por atletas convencionales, quienes acompañan de manera colaborativa el desarrollo de las rutinas.

Reconoció el apoyo brindado por el Gobierno Municipal de Chihuahua para acudir al pasado Mundial de Porras en Orlando, Florida, donde representaron a México en la categoría Special Abilities donde fue visibilizado el trabajo como atletas, “es un proyecto donde no solo son integrados, sino incluidos dentro de la ruita como cualquier otro atleta”, expresó.

Por su parte, la entrenadora Brenda Fernanda Márquez Mendoza entrenadora en el equipo Ángeles Especiales de la academia Olympus, dio a conocer que es el único a nivel nacional en el que todos sus integrantes tienen discapacidad intelectual con una trayectoria de ocho años.

Su participación en escenarios internacionales, con resultados en pódiums, ha permitido que las y los jóvenes tengan una mejor confianza, “formar la independencia de los jóvenes por medio de las porras les hace desenvolverse para dar lo mejor en su presentación; les ayuda en su mente, cuerpo y movimientos”, señaló.

Márquez Mendoza destacó que las y los atletas han demostrado que pueden competir como cualquier otra persona, al participar en categorías regulares y ser evaluados bajo las mismas reglas, lo que motiva una mayor dedicación y competitividad.

La participación de estos dos equipos se llevó a cabo en el Regional de la Organización Nacional de Porristas, con el respaldo del Comité Municipal de Porras y del Instituto Municipal del Deporte, como parte de las acciones para visibilizar, concientizar e invitar a que más personas con discapacidad se sumen a la actividad deportiva.