“Andrea, hay que hacer esa revolución posible, ¡estamos obligadas a ello!”: Lilia Aguilar Gil

La comisionada nacional del PT en Chihuahua, Lilia Aguilar Gil, respaldó, a nombre de la dirigencia nacional y estatal del partido, el nombramiento de Andrea Chávez como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Juárez.

A través de sus redes sociales, hizo un recuento de lo que ha vivido desde hace dos décadas y señaló que, cuando Andrés Manuel López Obrador hablaba de la creación de un movimiento, MORENA, frente a la triste visión de lo que se convertía el PRD, les decía que se crearía un movimiento para cambiar la vida pública del país; un movimiento que hiciera realidad la premisa de que todos podían gobernar sin necesidad de ser miembro de la oligarquía priista o panista.

Explicó que se trataba de un movimiento que revolucionaría las conciencias de la gente para que supieran que podían defenderse del opresor a través de la organización.

“Nosotros nos la jugamos cuando la persecución era de verdad y los balazos de a deveras. Además, fuimos consecuentes a este movimiento, limpio y del pueblo, apoyando a nuestra ahora presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio. Sabíamos que era ella quien construiría la madurez de este movimiento”, afirmó.

Aseguró que están convencidos de que ese movimiento aún es posible en Chihuahua, empezando por Ciudad Juárez, y que podrá conocer, llegado el tiempo, por fin la transformación.

El apoyo puntual se lee cuando señaló: “El gozo de venir del pueblo, como vengo yo, y responder sólo a él, me da la certeza de que te hablo con calidad moral, no la que pretenden los conversos.

“Andrea, hay que hacer esa revolución posible, ¡estamos obligadas a ello! Estamos seguras de que eres fiel depositaria de estos principios originarios de nuestro movimiento y reivindicarás a la 4T en Chihuahua, empezando por nuestra bella Ciudad Juárez, para que recobre la confianza en nuestro movimiento”.

Aguilar Gil firmó la publicación con un mensaje dirigido a Chávez: “Andrea querida, los tiranos caerán”.