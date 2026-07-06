Andrea Chávez anuncia el nacimiento de su bebé y desata una ola de felicitaciones en redes sociales

La precandidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez, anunció este domingo el nacimiento de su bebé mediante una emotiva publicación en sus redes sociales, donde compartió una fotografía en la que se observa su mano sosteniendo la diminuta mano del recién nacido. La imagen fue acompañada por el mensaje: “Tú eres el mayor motivo para construir un mundo mejor…”, una frase que rápidamente conmovió a sus seguidores.

En poco más de media hora desde su publicación, la legisladora ya acumulaba miles de reacciones, cerca de dos mil comentarios y decenas de compartidos, cifras que continuaban aumentando conforme más usuarios se sumaban para expresar sus felicitaciones, buenos deseos y muestras de cariño para la nueva mamá y su familia.

La imagen, sencilla pero cargada de simbolismo, dejó ver únicamente el contacto entre las manos de la madre y el bebé, sin revelar el rostro del recién nacido, una decisión que muchos de sus seguidores interpretaron como una forma de preservar la privacidad del menor en sus primeras horas de vida, al tiempo que compartía uno de los momentos más importantes de su vida personal.

Entre los comentarios predominaban los mensajes de felicitación, bendiciones y deseos de salud tanto para Andrea Chávez como para su hijo. Simpatizantes, amigos, compañeros de la vida pública y ciudadanos aprovecharon la publicación para celebrar la llegada del nuevo integrante de su familia, convirtiendo el mensaje en uno de los más comentados de la jornada.

El nacimiento del bebé ocurre en un momento de intensa actividad política para Andrea Chávez, considerada una de las principales figuras de Morena en Chihuahua. Sin embargo, por unas horas, la conversación pública dejó de lado la contienda política para centrarse en un acontecimiento profundamente personal, que despertó una amplia respuesta de afecto y solidaridad en las redes sociales.