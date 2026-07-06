Muere hombre tras sufrir descarga eléctrica mientras reparaba un microondas en la colonia Villa Juárez

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida la tarde de este lunes tras sufrir una descarga eléctrica cuando reparaba un horno de microondas al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Francisco Sarabia y 15, en la colonia Villa Juárez.

La víctima fue identificada como Jesús Gonzalo Alarcón. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre realizaba labores de reparación del aparato cuando recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó inconsciente. Paramédicos de URGE acudieron al lugar y le practicaron varios ciclos de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, no fue posible reanimarlo y confirmaron su fallecimiento en el sitio.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron el área para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones y del levantamiento del cuerpo para determinar las circunstancias del deceso.