Padres cortan racha de ocho derrotas con triunfo 5-2 ante Dodgers

Los Ángeles. El dominicano Manny Machado conectó un jonrón de tres carreras, su compatriota Fernando Tatis Jr. y Jackson Merrill añadieron sencillos productores de carrera, y los Padres de San Diego rompieron ayer su racha de ocho derrotas consecutivas con una victoria de 5-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

JP Sears lanzó cinco entradas sin permitir carreras y con un solo hit, y los Padres pusieron fin a su peor racha desde 2013 y evitaron una barrida de cuatro juegos a manos de los campeones consecutivos de la Serie Mundial con su primera victoria desde el 26 de junio. El triunfo fue el segundo de San Diego en sus últimos 13 juegos en el Dodger Stadium.

El receptor venezolano de la novena angelina, Eliézer Alfonzo, debutó en las Grandes Ligas en circunstancias extraordinarias, al jugar las primeras seis entradas después de que reportes de medios latinoamericanos indicaran más temprano que su hermana y su madrastra habían sido confirmadas como víctimas de los terremotos de Venezuela del mes pasado.

El sencillo del venezolano Miguel Rojas con dos outs en la quinta entrada fue el único hit de los Dodgers ante Sears, quien ponchó a cinco en su tercera apertura de la temporada.

Emmet Sheehan (4-6) no pudo salir de la quinta entrada por los Dodgers, pero permitió apenas una carrera con tres hits.

Por otro lado, Christian Walker y el mexicano Isaac Paredes conectaron jonrones solitarios, y cuatro lanzadores se combinaron para una blanqueada de cuatro hits, y los Astros de Houston vencieron 2-0 a los Rays de Tampa Bay.

Walker abrió la cuarta entrada con su vigésimo jonrón de la temporada, lo que le dio cinco campañas consecutivas con 20 cuadrangulares. Paredes conectó su doceavo jonrón para abrir la sexta.

A su vez, Joe Ryan permitió tres hits dispersos en siete entradas sin carreras y los Mellizos de Minnesota ganaron una serie en el Yankee Stadium por primera vez desde 2014 al superar 6-1 a Nueva York, que sufrió su novena derrota en diez juegos.

Más resultados: Boston 7-5 Angelinos, Seattle 4-0 Toronto, Miami 9-8 Atléticos, Milwaukee 3-2 Arizona, Colorado 7-6 San Francisco, Detroit 6-3 Texas, Kansas City 5-2 Filadelfia, Chicago 6-4 San Luis, Medias Blancas 7-6 Cleveland, Cincinnati 3-2 Baltimore, Pittsburgh 11-5 Washington y Mets 10-0 Atlanta.